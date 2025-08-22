Eskişehir Pazarcısı: Satışlarımız Yüzde 50 Düştü

Eskişehir Pazarcısı: Satışlarımız Yüzde 50 Düştü
Güncelleme:
Eskişehir'de pazarcı Selahattin Özlem, artan maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle satışlarının geçen yıla göre oldukça düştüğünü ifade etti. 'Beş liraya maydanoz satıyorum, ama alan yok' diyen Özlem, mesleklerinin geleceğinden endişe ediyor.

Pazar yerleri, her ne kadar ucuz alışverişin adresi olarak bilinse de, artan maliyetler ve düşen alım gücü hem vatandaşı hem de esnafı zorluyor. Kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri bile satmakta zorlandıklarını belirten Selahattin Özlem, mesleklerinin geleceği konusunda endişeli.

"Ürünleri tarladan getirmemize rağmen karımız çok düşük"

Bu yılın satışlarının geçen yıla kıyasla oldukça düşük olduğunu belirten pazarcı esnafı Selahattin Özlem, "Neredeyse yüzde 50 düşüş var. Beş liraya maydanoz satıyorum, ama alan yok. Böyle devam ederse bu mesleği sürdürmemiz çok zor. Ürünleri tarladan getirmemize rağmen karımız çok düşük. Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri daha ucuza satabiliyoruz. Dışarıdan alsak bu fiyatlara satma ihtimalimiz yok. Şu an en çok maydanoz satabiliyorum. Başka da bir şey satamıyorum. Vatandaşlar resmen bedavaya almak istiyor, üstüne bir de poşet veriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
