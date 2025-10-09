Eskişehir Konseyi İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Eskişehir'in ekonomik ve sosyal kalkınmasında ortak akıl platformu olarak kurulan Eskişehir Konseyi, ikinci toplantısını Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Burçin Acar katıldı.

Toplantıda, Eskişehir'in sanayi, ticaret ve yatırım alanlarındaki mevcut durumu değerlendirilerek, kentin geleceğine yön verecek stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Havaalanı seferlerinin artırılması, lojistik ve ulaşım projeleri, serbest bölge çalışmaları, yeni yatırım fırsatları, kalkınma planları ve Kredi Garanti Fonu uygulamaları ele alındı. Bu çerçevede, havaalanı seferlerinin artırılması ile lojistik ve ulaşım projeleri konusunda konunun uzmanlarıyla istişareler gerçekleştirildi.

"Birlikte üretip birlikte büyüyeceğiz"

Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Konseyi'nin, kurumlar arası güçlü iş birliğiyle şehrin gelişimi için önemli bir platform oluşturduğunu belirterek, "Bu masada alınacak kararlar, Eskişehir'in geleceğini şekillendirecek. Sanayi, ticaret ve istihdam alanlarında birlikte üretip birlikte büyüyeceğiz" dedi.

Katılımcılar, düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek toplantılarla Eskişehir'in ekonomik, sosyal ve altyapısal kalkınmasına yönelik çözüm önerilerini geliştirme ve ortak hareket etme konusunda görüş birliğine vardı. - ESKİŞEHİR