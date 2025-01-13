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Eskişehir Kahvecisi: Marketlerden Kahve Almaktan Kaçının

Eskişehir Kahvecisi: Marketlerden Kahve Almaktan Kaçının
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Yarım asırdır kuru kahvecilik yapan Burhan Öngül, Türk kahvesi alırken hazır ve paketli ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Hakiki Türk kahvesinin sadece tanınmış esnaflardan alınması gerektiğini savunan Öngül, marketlerde satılan ürünlerin sağlıklı olmadığını belirtirken kahve ticaretinin dünya genelindeki önemine de dikkat çekti.

Eskişehir'de yarım asırdır kuru kahvecilik yapan Burhan Öngül, Türk kahvesi alırken hazır ve paketli ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türk kahvesi kendine özgü bir yapım şekli, sunum ve tadıyla Türk kültürünün önemli bir parçası. Tarihi Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanan Türk kahvesi vatandaşların vazgeçilmez içecekleri arasında yer alırken, esnaf Burhan Öngül, alışverişlerde dikkat edilmesi gereken detayları aktardı. Hazır ve paketli kahvelerle ilgili uyarıda bulunan Öngül, vatandaşın bildiği ve tanıdığı esnaftan hakiki Türk kahvesi almasını tavsiye etti. Kahve çekirdeklerinin müşterilerin gözü önünde taze olarak çekildiğini vurgulayan Öngül, hakiki ürünlerin hem daha lezzetli hem de sağlıklı olduğunu belirtti.

"Kesinlikle marketlerden kahve alınmaz çünkü sağlıklı değil"

Yarım asırdır kuru kahvecilik yaparak geçimini sağlayan Burhan Öngül, "Hamamyolu Caddesi'nde kahveciler var. En genci 80 yaşında, 90-100 yıllık kahveciler var. Ben insanları bir kere kandırırım, bir daha kandıramam. Türkiye'nin en meşhur kahve firmalarından birisi, kendi tezgahında kahvenin kilosunu 800 liraya satıyor. Marketlerde onun paket kahvelerinin 100 gramı 25 lira. Yani kilosu 250 lira. Bu nasıl oluyor? Çünkü içinde kahve yok. Hindistan'dan gelen bir malzemeye çekip içine koyuyorlar. O yüzden kesinlikle marketlerden kahve alınmaz çünkü sağlıklı değil. Hakiki kahve isteyen müşteri buraya geliyor, gözünün önünde çekiyoruz. Hem daha sağlıklı hem daha lezzetli oluyor" dedi.

"Dünyada petrolden sonra en büyük ticaret, kahve ticaretidir"

Kahvenin Türkiye'de yetişen bir ürün olmadığını dile getiren Öngül, "Herkesin bildiği bir yanlışı düzelteyim, Türk kahvesi Türkiye'de yetişmiyor. İşlemesinden dolayı Türk kahvesi adını alıyor. Kavrulması ve çekilmesinden Türk kahvesi deniliyor. Kahve orta Amerika, Guatemala ve Venezuela'da yetişir. Bunun borsası Hamburg'a gelir. Amerika bile kahveyi alır Hamburg'dan alıp götürür. Dünyada petrolden sonra en büyük ticaret, kahve ticaretidir. Dolarda 1 lira oynadığı an kahveye hemen zam gelir. Aynı zamanda süt tozu, kakao, kahve ve kahveye bağlı diğer ürünler anında zamlanır. Bunda hükümetin veya vatandaşın suçu yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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