Eskişehir'in Lületaşı: Sağlığa Faydaları ve Kullanım Alanları

Eskişehir'in Lületaşı: Sağlığa Faydaları ve Kullanım Alanları
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Doğal taş satıcısı Mehmet Çalışkan Dinç, Türkiye'de sadece Eskişehir'de bulunan lületaşının sağlığa olan yararları ve çeşitli kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Lületaşının Alzheimer riskini azalttığı, kötü kolesterolden koruduğu ve tiroit bezlerinin çalışmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Doğal taş satan Mehmet Çalışkan Dinç, Türkiye'de yalnızca Eskişehir'de çıkarılan lületaşının tercih edilme sebeplerinin, sağlığa olan yararları ve kullanım alanları olduğunu belirtti.

Eskişehir'in simgelerinden biri olan ve dünyaca bilinen lületaşı, hem doğal yapısı hem de sağladığı faydalar ile dikkat çekiyor. 15 yıldır bu işi yapan Mehmet Çalışkan Dinç, lületaşının faydalarını ve kullanım alanlarını anlattı. Doğal taşlar arasında ismi ile öne çıkan bu taşın Türkiye'de yalnızca Eskişehir'de çıkarıldığını söyleyen Dinç, "Sepiyolit gruba ait olan bu taş 50 ile 100 metre derinlikte çıkarılıyor. Topraktan çıkarıldıktan sonra biz temizleyip işlemeye başlıyoruz" dedi.

Lületaşının sağlığa olan faydalarından dolayı ilgi gördüğünü belirten Dinç, Estetik güzelliğinin yanında sağlık alanındaki rolüyle de rağbet gören bir taş olan lületaşının, alzheimer riskini azalttığını, kötü kolesterolden koruduğunu ve tiroit bezlerinin düzenli olarak çalışmasını sağladığını belirtti.

"Bu taşın Eskişehir dışında başka bir yerde bulunması zor"

Lületaşıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşan Dinç, "Bu taşın Eskişehir dışında başka bir yerde bulunması zor. Rehberler turistleri lületaşını anlatmamız için buraya getiriyor. İnce işçilik isteyen bir taş olan lületaşı takı ve dekoratif eşya yapımında kullanılıyor. Özellikle pipo ve tespih yapımında tercih edilirken kolye ve bileklik yapımında da çok yaygın. İnsanlar faydalarını öğrendikten sonra almadan giden olmuyor" diyerek konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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