Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Temel İş Güvenliği Eğitimi

Çalışanların güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitimde, çalışanların güvenli bir iş ortamında görev yapabilmeleri için gerekli bilgiler aktarıldı. İl Müdürlüğü, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. - ESKİŞEHİR