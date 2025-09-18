Haberler

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Temel İş Güvenliği Eğitimi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Temel İş Güvenliği Eğitimi
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, çalışanlarının güvenli bir ortamda görev yapabilmesi için temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği kültürüyle birlikte önemli bilgiler paylaşıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi. Eğitimde, çalışanların güvenli bir iş ortamında görev yapabilmeleri için gerekli bilgiler aktarıldı. İl Müdürlüğü, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
