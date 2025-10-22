Haberler

Eskişehir'de Yurt Personeline Hijyen Eğitimi Verildi

Eskişehir'de Yurt Personeline Hijyen Eğitimi Verildi
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gündüzalp GSB Öğrenci Yurdu personeline diyetisyenler aracılığıyla hijyen eğitimleri düzenledi.

Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında çalışan personele hijyen eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gündüzalp GSB Öğrenci Yurdu çalışanlarına eğitim verildi. Diyetisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitimde hijyen konuları ele alındı. İl Müdülüğü sosyal medya üzerinde yurt personeline teşekkür ederek, "Sağlıklı ve temiz bir yurt ortamı için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
