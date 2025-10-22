Eskişehir'de Yurt Personeline Hijyen Eğitimi Verildi

Eskişehir'deki öğrenci yurtlarında çalışan personele hijyen eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Gündüzalp GSB Öğrenci Yurdu çalışanlarına eğitim verildi. Diyetisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitimde hijyen konuları ele alındı. İl Müdülüğü sosyal medya üzerinde yurt personeline teşekkür ederek, "Sağlıklı ve temiz bir yurt ortamı için gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR