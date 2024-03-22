Eskişehir'de Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı ile Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Eskişehir Sarıcakaya İlçesinde "Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında üreticilere bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Söz konusu bilgilendirme toplantısı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Muazzez Günay ve Ziraat Mühendisi Esra Emir tarafından "Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı ile Mücadele Eylem Planı" çalışmaları kapsamında Hasat Öncesi Pestisit Denetim Uygulamaları, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele konuları ile ilgili üretimde kalıntı sorununun çözülmesi, üreticilerin bilgi ve tecrübesinin artırılması ile sağlıklı, güvenilir ve kontrollü ürün yetiştirilmesi için farkındalık oluşturulmasına yönelik olarak düzenlendi.Bu kapsamda, toplantıda üreticilere Yaprağı Yenen Sebze ürünlerinde hastalık ve zararlılarla mücadelede kimyasal mücadelenin son çare olması; sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürün yetiştirmelerinin sağlanması amaçlanarak biyoteknik mücadele uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR