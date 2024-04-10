Eskişehir'de Trafik Güvenliği İçin Afiş Çalışması

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından 'Hayatla Yarışılmaz' sloganı taşıyan 25 adet afiş çeşitli noktalara asılarak, trafik güvenliğine dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, trafik kurallarına uyulması yönündeki farkındalığın arttırılması amacıyla çalışma düzenlendi. Sürücü ve yayaların kolaylıkla görebileceği çeşitli noktalara 'Hayatla Yarışılmaz' sloganı taşıyan 25 adet afiş asılırken, kentin farklı noktalarındaki billboardlarda yayın yapıldı. - ESKİŞEHİR