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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 402 bin 599'a ulaştı

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TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 402 bin 599'a yükseldi. En fazla araç türünü otomobil ve motosiklet oluştururken, ülke genelinde toplam taşıt sayısı 34 milyon 361 bin 85 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısının 402 bin 599'a ulaştığını açıkladı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, mayıs ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre bin 713 adet arttı. Eskişehir'deki taşıtların 222 bin 417 adetini otomobil, 72 bin 302 adetini motosiklet, 57 bin 833 adetini kamyonet, 29 bin 204 adetini traktör, 12 bin 40 adetini kamyon, 4 bin 641 adetini minibüs, 2 bin 731 adetini otobüs ve bin 431 adetini özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı mayıs ayı sonu itibarıyla 34 milyon 361 bin 85 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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