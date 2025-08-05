Eskişehir'de Seyyar Tişört Satıcısına Yoğun İlgi

Eskişehir'de Seyyar Tişört Satıcısına Yoğun İlgi
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Eskişehir'de bir seyyar tişört satıcısı, vatandaşları kendine çekerek caddede kalabalık oluşturdu. Tişörtleri satın almak isteyenler arasında büyük bir rekabet yaşandı.

Eskişehir'de vatandaşlar bir seyyar tişört satıcısının ürünlerini alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde bir seyyar tişört satıcısı dikkat çekti. Yere sererek sunduğu ürünler ile vatandaşları etrafına toplayan satıcı, caddede bulunan kaldırımda kalabalık oluşmasına sebep oldu. Bu durum vatandaşların tişörtleri alabilmek için adeta birbirleriyle yarışmasına sebep oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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