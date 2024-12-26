Eskişehir'de Saatli Maarif Takvimlerine Nostaljik İlgi

Eskişehir'de yeni yıla sayılı günler kala takvim satışlarının artmasıyla birlikte, saatli maarif takvimleri de eski geleneğini korumaya devam ediyor.

"Hala bu kadar tercih edilmesinin bir sebebi de geçmişe duyulan o özlem"

Vatandaşların yeni yıl öncesi alışverişlerinde takvim ve ajandalar yoğun talep görüyor. Ev ve iş yerlerinde masaüstü takvimler klasik bir tercih olarak yer alırken, gençler ve yeni nesil, daha çok sanal takvim ve dijital uygulamalara yöneliyor.

Eskişehir'de bir kırtasiye dükkanının mağaza müdürü olan Erman Ünlüce, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte takvim satışlarının da arttığını dile getirdi. Saatli maarif takvimlerinin hala eskisi kadar tercih edildiğini belirten Ünlüce, "Aslında nostaljik ve geleneksel bir parça haline geldi. Ama ona rağmen hala talepler çok fazla, gelen vatandaşlarımızdan mutlaka sorup isteyen oluyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri yaş grubu çok fazla tercih ediyor. ve bu yıl yeni nesil de takvim soruyor, 'Odamda takvim görmek istiyorum' diyerek bunu alanlar oluyor. Genç nesil tabii daha çok dijitale yöneldi, ama bunlar yine de eskisi gibi ilgi görmeye devam ediyor. 'Sırf nostalji olsun diye odama takıyorum' diyen bile var, insanlar en çok o takvim yaprak koparma hissini seviyor. Biliyorsunuz o yaprakların arkasında güzel sözler olur dualar olur, yemek tarifleri olur, çocuklara koyulacak isimler de olur, kız ismi erkek ismi gibi. Bence hala bu kadar tercih edilmesinin bir sebebi de geçmişe duyulan o özlem" ifadelerini kullandı.

Bu takvimler ona çocukluğunu hatırlatıyor

Müşteri olan vatandaş Rabia Koç ise, saatli maarif takvimlerinin kendisine çocukluğunu hatırlatan güzel bir parça olduğu dile getirerek, "Bu takvimleri çocukluğumdan beri çok seviyorum. Eskiden beri var olan bir şey, bana çok güzel geliyor. 70'li yıllardan beri kullanıyoruz. Şimdi başka şeyler de çıktı ama ben en çok bunu seviyorum, çocukluğumun takvimi olduğu için. Bazılarının arkasında mesela özlü söz yazar tarif yazar, onları pek tercih etmiyorum. En çok Ülkü takvimini seviyorum, bu daha güzel. Ben gençlere de kullanmalarını tavsiye ediyorum, her eve lazım" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR