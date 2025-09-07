Eskişehir'de Okul Kıyafeti Alışverişinde Son Gün Telaşı

Yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlayacak olmasından dolayı Eskişehir'de birçok veli çocuklarının okul kıyafetlerini almak için son gün telaşı yaşıyor. Alışverişlerini tamamlamayan veliler, alımlarını son ana bıraktıkları için çarşıda yoğunluğa neden oluyor.

Yeni eğitim-öğretim yılının yarın başlayacak olmasıyla birlikte, Eskişehir'deki okul kıyafeti satan mağazalar adeta dolup taşıyor. Özellikle çarşı içindeki esnaf, okul alışverişini son güne bırakan aileler nedeniyle yoğun bir gün geçiriyor. Okul kıyafetlerini tamamlamak için çarşıya akın eden veliler ve öğrenciler, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bu durum, 2025-26 eğitim yılının başlamasına çok az bir süre kala yaşanan son dakika telaşını gözler önüne seriyor. Esnaf da artan talebi karşılamak için canla başla çalışıyor. - ESKİŞEHİR