Mezuniyet döneminde çiçek satışlarını artış yaşanıyor

Üniversite kenti olarak anılan Eskişehir'de, mezuniyet döneminin gelmesiyle çiçek satışlarında artış yaşandı.

Sahip olduğu üç üniversiteden ve öğrencilerin sıkça tercih ettiği şehir olması nedeniyle, öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'de mezuniyet dönemi ile birlikte çiçek satışlarına artış yaşandı. Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleyen Fatma Çevik, mezun olan öğrencilere, ailelerinin en çok almayı tercih ettiği ise lilyum buketler olduğunu söyledi. Buketlerin fiyatları bin TL'den başlarken tekli çiçekler de 250 TL'den satışa sunuluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı