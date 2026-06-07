Haberler

Mezuniyet döneminde çiçek satışlarını artış yaşanıyor

Mezuniyet döneminde çiçek satışlarını artış yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üniversite kenti Eskişehir'de mezuniyet dönemiyle çiçek satışları arttı. En çok tercih edilen lilyum buketlerinin fiyatı bin TL'den başlıyor.

Üniversite kenti olarak anılan Eskişehir'de, mezuniyet döneminin gelmesiyle çiçek satışlarında artış yaşandı.

Sahip olduğu üç üniversiteden ve öğrencilerin sıkça tercih ettiği şehir olması nedeniyle, öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'de mezuniyet dönemi ile birlikte çiçek satışlarına artış yaşandı. Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleyen Fatma Çevik, mezun olan öğrencilere, ailelerinin en çok almayı tercih ettiği ise lilyum buketler olduğunu söyledi. Buketlerin fiyatları bin TL'den başlarken tekli çiçekler de 250 TL'den satışa sunuluyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı
Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Sivas'ta yıldırım can aldı: Çoban hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

Oy vermeye o da geldi!
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu