Haberler

Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde Ücretsiz Balık Dağıtımı Şenliği

Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde Ücretsiz Balık Dağıtımı Şenliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Mevlid Kandili vesilesiyle 1 ton hamsi dağıtan balıkçının ardından, bir başka balıkçı 5 ton hamsi ile vatandaşa ücretsiz balık dağıttı. Bu hayır, iki günde birçok esnaf tarafından devam ettirilecek.

Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde hayrına dağıtılan 1 ton hamsinin ardından bir başka balıkçı, miktarı 5 tona çıkararak vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Öte yandan 5 ton ücretsiz balık dağıtan esnafın komşusu da balık ekmek şeklinde vatandaşa ücretsiz dağıtım yapacağını bildirdi.

Eskişehirli iş adamı İbrahim Macuncu, dün Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlaması sebebiyle yaklaşık 1 ton hamsiyi vatandaşa dağıtmıştı. Bunu gören bir başka balıkçı Selahattin Arslanbenzer, Arifiye Mahallesi Taşbaşı Caddesi'nde bulunana dükkanında 5 ton hamsiyi hayrına dağıtmaya karar verdi. Ücretsiz balık dağıtıldığını duyan vatandaşlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arslanbenzer, bu hayrı her ay yapacağını belirtti. Komşusunun hayrını gören bir başka esnaf Erkan Arslanbenzer ise yakında kendisinin de vatandaşlara balığı pişirip dağıtacağını duyurdu. İki günde esnaf arasında artarak devam eden hayır vatandaşları mutlu etti. Öte yandan 5 ton balık dağıtan dükkanın balıkçı komşularının işletmesinin ise boş kaldığı görüldü.

Yaptığı hayırdan bahseden Selahattin Arslanbenzer, "Vatandaşlara, denizlerde balığın bol olduğu her ayın 4'ü ile 10'u arasında, ayda 1 gün ücretsiz balık sunacağız. Her ay mutlaka halka bir şekilde balık yedireceğiz" dedi.

Konuyla ilgili konuşan komşu esnaf Erkan Arslanbenzer ise "Dün bir arkadaş dağıttı, bugün bir başkası dağıtıyor. Biz de haftaya pişmiş olarak dağıtmayı düşünüyoruz. Nereden baksanız 150-200 aile evine balık götürüyor. Ama belki bin 500-2 bin kişiye çeyrek ekmek arası balık dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren katil zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet savcısını vahşice katleden zanlı ile ilgili karar
CHP, İstanbul il yönetimine atanan 4 ismi tedbirli olarak disipline sevk etti

CHP'de ortalık yangın yeri! 4 isim daha disipline sevk edildi
Boğaziçi'ndeki vahşette yeni görüntüler! Hiç sorgulanmadan içeri girmiş

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki vahşette skandal görüntüler
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.