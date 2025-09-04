Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde Ücretsiz Balık Dağıtımı Şenliği

Eskişehir'de Mevlid Kandili'nde hayrına dağıtılan 1 ton hamsinin ardından bir başka balıkçı, miktarı 5 tona çıkararak vatandaşlara ücretsiz balık dağıttı. Öte yandan 5 ton ücretsiz balık dağıtan esnafın komşusu da balık ekmek şeklinde vatandaşa ücretsiz dağıtım yapacağını bildirdi.

Eskişehirli iş adamı İbrahim Macuncu, dün Mevlid Kandili ve balık sezonunun başlaması sebebiyle yaklaşık 1 ton hamsiyi vatandaşa dağıtmıştı. Bunu gören bir başka balıkçı Selahattin Arslanbenzer, Arifiye Mahallesi Taşbaşı Caddesi'nde bulunana dükkanında 5 ton hamsiyi hayrına dağıtmaya karar verdi. Ücretsiz balık dağıtıldığını duyan vatandaşlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Arslanbenzer, bu hayrı her ay yapacağını belirtti. Komşusunun hayrını gören bir başka esnaf Erkan Arslanbenzer ise yakında kendisinin de vatandaşlara balığı pişirip dağıtacağını duyurdu. İki günde esnaf arasında artarak devam eden hayır vatandaşları mutlu etti. Öte yandan 5 ton balık dağıtan dükkanın balıkçı komşularının işletmesinin ise boş kaldığı görüldü.

Yaptığı hayırdan bahseden Selahattin Arslanbenzer, "Vatandaşlara, denizlerde balığın bol olduğu her ayın 4'ü ile 10'u arasında, ayda 1 gün ücretsiz balık sunacağız. Her ay mutlaka halka bir şekilde balık yedireceğiz" dedi.

Konuyla ilgili konuşan komşu esnaf Erkan Arslanbenzer ise "Dün bir arkadaş dağıttı, bugün bir başkası dağıtıyor. Biz de haftaya pişmiş olarak dağıtmayı düşünüyoruz. Nereden baksanız 150-200 aile evine balık götürüyor. Ama belki bin 500-2 bin kişiye çeyrek ekmek arası balık dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR