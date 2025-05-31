Eskişehir'de Mayıs Ayında 1,3 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı

Eskişehir'de Mayıs Ayında 1,3 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı
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Eskişehir Valiliği, Mayıs ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde toplam 1 milyon 307 bin 396 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetimlerde 197 firma ve 5 bin 972 ürün kontrol edildi.

Eskişehir Valiliği tarafından açıklanan mayıs ayı Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde toplam 1 milyon 307 bin 396 TL idari para cezası uygulandı.

Mayıs ayında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir'in merkez ve ilçelerinde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı gibi konularda denetim yapıldı. 197 firmada 5 bin 972 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 63 firmada 315 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda il müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 1 milyon 307 bin 396 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışı konusunda yapılan denetimlerde ise kanun içerisinde değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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