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Eskişehir'de Marketlere Haksız Fiyat Artışı Cezası

Eskişehir'de Marketlere Haksız Fiyat Artışı Cezası
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Ticaret İl Müdürlüğü, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde marketlerdeki haksız fiyat artışları nedeniyle 338 bin 762 TL idari para cezası uyguladı. Denetimler 48 firmayı kapsadı.

Ticaret İl Müdürlüğü marketlerde yapılan haksız fiyat artışlarına karşı yaptığı denetimlerde 338 bin 762 TL idari para cezası uyguladı.

Eskişehir Valiliği'ne bağlı Ticaret İl Müdürlüğü, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Marketlerde yapılan denetimlerde, haksız fiyat artışı ve etiket uyumsuzlukları mercek altına alındı.

Toplamda 338 bin TL ceza uygulandı

Denetimlere 48 firmadan bin 690 ürünün fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri konularda inceleme yapan 65 personel katıldı. Haksız Fiyat Artışı kapsamında 13 firmadan 65 ürün denetlendi. Toplam 338 bin 762 TL idari para cezası uygulanırken, tespit edilen uygunsuzluklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. Vatandaşların şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, e-Devlet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirim Sistemi'ne ya da Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'ne iletebileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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