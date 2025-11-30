Haberler

Eskişehir'de Kış Ayakkabı Tercihleri Değişiyor

Eskişehir'de Kış Ayakkabı Tercihleri Değişiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havaların soğumasıyla birlikte Eskişehir'de ayakkabı tercihleri de değişti. Esnaf Nejat Madenoğlu, kışın nubuk ve deri ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğini ve bakımın önemini vurguladı.

Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tercihlerinin değişmeye başladığını söyleyen esnaf Nejat Madenoğlu, kış mevsiminde nubuk ve deri olan ürünlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sıcaklıklar düştü. Havaların soğumasıyla birlikte giyim ve ayakkabı tercihleri değişirken, Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı Nejat Madenoğlu, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kış mevsiminde nubuk ve deri malzemeden yapılan ayakkabıların kullanılmasını öneren Madenoğlu, bakımların da ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Estetik kaygılarla ince ayakkabılar giyersek soğukta hem kayıp düşebilir hem de üşütebiliriz"

Soğuk havalarda spor ve bez ayakkabıların kesinlikle giyilmemesi gerektiğini anlatan esnaf Nejat Madenoğlu, "Bu tür ayakkabılar hem üşümeye neden olur hem yeterince ısıtmaz hem de altları lastik olduğu için çok kaygandır. Kışın nubuk veya deri malzemei, altları kalın, dişli tabanlara sahip ve iç astarları orta kalınlıkta olan bot modellerini tercih etmeliyiz. Estetik kaygılarla ince ayakkabılar giyersek soğukta hem kayıp düşebilir hem de üşütebiliriz" dedi.

"Bakımları yaparsak ayakkabımız bize uzun yıllar hizmet edecektir"

Ayakkabı bakımının önemine dikkat çeken Madenoğlu, "Deri, nubuk ve süet ayakkabılar kendi özel boyalarıyla boyanmalı, cilalanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Nemlenen veya ıslanan ayakkabıları muhakkak kalıplar içinde muhafaza etmeliyiz. Ayrıca, aynı ayakkabıyı 3-5 üst üste giymemek önemlidir. Bu bakımları yaparsak ayakkabımız da bize uzun yıllar hizmet edecektir. Vatandaş ayakkabıyı alıp bir kere giydikten sonra bir köşede bırakıyor. Boyanmayan, bakımı yapılmayan ayakkabımız kaloriferli ortamlarda kuruyor. Tekrar giyildiği zaman sertleşiyor ve yaraya sebep oluyor. Deri ayakkabılar kesinlikle makineye atılmamalıdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.