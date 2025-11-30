Eskişehir'de Kış Ayakkabı Tercihleri Değişiyor

Eskişehir'de havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tercihlerinin değişmeye başladığını söyleyen esnaf Nejat Madenoğlu, kış mevsiminde nubuk ve deri olan ürünlerin kullanılmasını tavsiye etti.

Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sıcaklıklar düştü. Havaların soğumasıyla birlikte giyim ve ayakkabı tercihleri değişirken, Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı Nejat Madenoğlu, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kış mevsiminde nubuk ve deri malzemeden yapılan ayakkabıların kullanılmasını öneren Madenoğlu, bakımların da ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Estetik kaygılarla ince ayakkabılar giyersek soğukta hem kayıp düşebilir hem de üşütebiliriz"

Soğuk havalarda spor ve bez ayakkabıların kesinlikle giyilmemesi gerektiğini anlatan esnaf Nejat Madenoğlu, "Bu tür ayakkabılar hem üşümeye neden olur hem yeterince ısıtmaz hem de altları lastik olduğu için çok kaygandır. Kışın nubuk veya deri malzemei, altları kalın, dişli tabanlara sahip ve iç astarları orta kalınlıkta olan bot modellerini tercih etmeliyiz. Estetik kaygılarla ince ayakkabılar giyersek soğukta hem kayıp düşebilir hem de üşütebiliriz" dedi.

"Bakımları yaparsak ayakkabımız bize uzun yıllar hizmet edecektir"

Ayakkabı bakımının önemine dikkat çeken Madenoğlu, "Deri, nubuk ve süet ayakkabılar kendi özel boyalarıyla boyanmalı, cilalanmalı ve bakımı yapılmalıdır. Nemlenen veya ıslanan ayakkabıları muhakkak kalıplar içinde muhafaza etmeliyiz. Ayrıca, aynı ayakkabıyı 3-5 üst üste giymemek önemlidir. Bu bakımları yaparsak ayakkabımız da bize uzun yıllar hizmet edecektir. Vatandaş ayakkabıyı alıp bir kere giydikten sonra bir köşede bırakıyor. Boyanmayan, bakımı yapılmayan ayakkabımız kaloriferli ortamlarda kuruyor. Tekrar giyildiği zaman sertleşiyor ve yaraya sebep oluyor. Deri ayakkabılar kesinlikle makineye atılmamalıdır" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR