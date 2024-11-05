Eskişehir'de İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursu Protokolü İmzalandı

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Alpata Havacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Fatih Acar ve Alpata Havacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Yusuf Türkel tarafından imzalanan protokol kapsamında 15 kişilik CNC Torna Tezgahı Operatörü mesleğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde istihdam garantili Mesleki Eğitim Kursu(MEK) düzenlenecek. Düzenlenen kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler iş başı yapacak. - ESKİŞEHİR