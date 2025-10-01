Eskişehir'de İpçilerin Hobi Talepleri Artıyor

Eskişehir'de yaklaşık 40 yıldır ipçilik yapan Mehmet Dindar, kıyafet ören vatandaş sayısının azaldığını ve artık müşterilerinin yüzde 80'inin hobi amacıyla ip satın aldığını söyledi.

Eylül ayının gelmesi ve sonbaharın başlamasıyla birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaklaşan kış mevsiminde birçok esnaf sezona göre hazırlık yaparken, ipçi Mehmet Dindar işlerinin mevcut durumuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şu anda satışların düşük olduğunu ama ilerleyen günlerde taleplerin artmasını beklediklerini söyleyen Dindar, vatandaşların eskisi gibi kıyafet örmediğini ifade etti. Müşterilerinin yüzde 80'inin hobi amacıyla amacıyla alışveriş yaptıklarını belirten Dindar, bazı gençlerin de örgüye ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"Vatandaş en çok hobi amaçlı ip alıyor"

Kışın işlerinin hareketliliğinden bahseden Dindar, "Şu an satışlar biraz düşük ama kışın daha farklı oluyor. Örgü ipleri için talepler önümüzdeki aylarda, genellikle 10'uncu ayda başlıyor. Vatandaş en çok hobi amaçlı ip alıyor. 'Kazak öreyim, çocuğa giydireyim' gibi olaylar artık yok. Yüzde 80'i hobi amaçlı alım yapıyor. Bu durum satışları etkiliyor ama mevsimlik iş yapıldığı için kışın işler hareketleniyor. Örgü kursları açılıyor. Artık biz de onlara hitap etmeye çalışıyoruz. Onun dışında iş rölantide gidiyor. Satışlar bir yandan düşüyor ama bir yandan da hobiye dayalı yeni ürünler çıkınca rağbet görüyor. Üniversiteli gençler de gelip bizden alışveriş yapıyor. Arkadaşına kaşkol, bere örmek için ip alıyorlar. El emeği hediyeler için örmeyi tercih ediyorlar. Kışlık malzemeye bakıldığında, yün malzemeler daha çok tercih ediliyor. Hobide ise, yazlık-kışlık gibi bir ayrım yok. Fiyatlar makul. Örneğin, bir çanta örmeye kalkan müşterinin maliyeti 100 lirayı geçmiyor. Bir yün ipliği ortalama yaklaşık 30-40 TL'ye satılıyor" dedi. - ESKİŞEHİR