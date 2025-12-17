İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve ASKON Eskişehir Şubesi arasında iş birliği kuruldu

Eskişehir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi arasında hazırlanan iş birliği protokolünün imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşma yapan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bu tür iş birliklerinin öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, protokolün Eskişehir'e ve gençlere hayırlı olmasını diledi. Eğitim ile iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol kapsamında; teknoloji, girişimcilik, Ar-Ge, inovasyon ve yazılım alanlarında ortak projeler yürütülmesi, öğrencilere yönelik seminer, atölye, teknik gezi ve mentorluk faaliyetleri gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonuna katkı sağlanmasının planlandığı ifade edildi. - ESKİŞEHİR