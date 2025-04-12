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Eskişehir'de Çocuklar Polis Haftası'nı Kutladı

Eskişehir'de Çocuklar Polis Haftası'nı Kutladı
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Eskişehir'de çocuk evlerinde kalan çocuklar, Polis Haftası dolayısıyla Kurtuluş Polis Karakolu'nu ziyaret ederek polis ekiplerinin haftasını kutladı.

Eskişehir'de çocuk evlerinde kalan çocuklar, Polis Haftası'nda karakola giderek polis ekiplerine ziyarette bulundu.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Nasreddin Hoca ve Mevlana Çocuk Evi'nde kalan çocuklar Polis Haftası çerçevesinde bir etkinlik yaptı. Kurtuluş Polis Karakolu'nu ziyaret eden çocuklar, polis abi ve ablalarının Polis Haftası'nı kutladı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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