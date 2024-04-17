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Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Eskişehir'de her çeşit bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar, mücadelenin geldiği nokta ve alınması gereken tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacağını kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve güvenlik birimleri tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda, kent genelinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yaptı. Daha sonra uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler, sorunlar ve alınması gerekli tedbir ve yapılması gereken faaliyetler görüşülerek sonrası için yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar alındı. Toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kaymakamlar, kamu kurum müdürleri ve kurul üyeleri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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