Eskişehir'de Arefe Günü Çarşıda yoğunluk
Kurban Bayramı'na bir gün kala, Eskişehir'de vatandaşlar çarşıya akın ederek alışveriş yaptı ve esnafın yüzü güldü.
Eskişehir'de arefe gününde çarşıya akın eden vatandaşlar Kurban Bayramı alışverişi yaptı.
İslam alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı'na son 1 gün kaldı. Bayramla ilgili hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününde çarşıya akın ederken, işletmelerde yoğunluk yaşandı. Özellikle, Hamamyolu Caddesi üzerinde oluşan kalabalık göze çarptı. Yaklaşan bayramla birlikte satışları artışa geçen esnafın da yüzü güldü. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel