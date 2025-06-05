Eskişehir'de Arefe Günü Çarşıda yoğunluk

Eskişehir'de arefe gününde çarşıya akın eden vatandaşlar Kurban Bayramı alışverişi yaptı.

İslam alemi için önemli bir bayram olan Kurban Bayramı'na son 1 gün kaldı. Bayramla ilgili hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününde çarşıya akın ederken, işletmelerde yoğunluk yaşandı. Özellikle, Hamamyolu Caddesi üzerinde oluşan kalabalık göze çarptı. Yaklaşan bayramla birlikte satışları artışa geçen esnafın da yüzü güldü. - ESKİŞEHİR