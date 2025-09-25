Eskişehir'de Animasyon Karakterli Anahtarlıklar Gençlerin Gözdesi

Eskişehir'de uzun yıllardır züccaciyeci olan Cengiz Kurutepe, dükkanına getirttiği animasyon karakterli anahtarlıkların gençler tarafından bolca tercih edildiğini belirtti.

Son yılların en popüler eğlence araçlardan biri olan animasyon diziler son dönemlerde gençlerin odak noktası oluyor. Her türden ve çeşit çeşit çizim tarzı ile üretilen animasyon dizilerde bulunan karakterler ise gerek senaryoları gereği, gerekse görünüşlerinden dolayı gençlerin favori kurgu karakteri olmayı başarıyorlar. Üretici firmalar ise bu durumu bir pazarlama taktiği olarak kullanıp, anahtarlık gibi ürünleri bu karakterlerin görünüşünde tasarlayıp gençlerin ilgisini çekiyor. Bu noktada ise Eskişehir'de binlerce ürünle züccaciyelik yapan Cengiz Kurutepe, bu üretilen anahtarlıkların ayda 300 adet sattığını belirtti.

"8-9 yaştan başlıyor 15-16 yaşına kadar devam ediyor"

Bu anahtarlıkların daha çok gençlere hitap ettiğini ve aylık satışlarından bahseden Cengiz Kurutepe, "Gençlere bu tip anahtarlıkları çok seviyorlar. Her türlü bebek gibi şeyler ne bileyim, animasyon karakterlerdir. Süper kahramanları çok seviyorlar. Animasyon dizi karakterlerini de çok seviyorlar. Onun dışında ise vitesli anahtarlıklar var. Bu anahtarlıklara bayılıyorlar. Herhalde küçük yaştan itibaren vitesle oynamak hoşlarına gidiyor. Ayda yaklaşık 200-300 anahtarlık satılıyor. Bu ürünlere talep ise 8-9 yaştan başlıyor 15-16 yaşına kadar devam ediyor. Ama bu yaş kitlesinin dışında büyüklerden de alanlar oluyor. 45 yaşında insanlar da oluyor. Hoşlarına gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR