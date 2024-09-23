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Eskişehir'de Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Eskişehir'de Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Eskişehir'de Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda dualar okunup helva dağıtımı yapıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Ekrem Birsen, ahiliğin önemine vurgu yaptı.

Eskişehir'de Ahilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programda dualar okunup helva dağıtımı gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası her yıl olduğu gibi bu sene de çeşitli programlarla kutlanıyor. Bu çerçevede, Eskişehir'de düzenlenen programlar saat 10.00'da Çarşı Camii'nde başladı. Programda ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Ardından Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül eşliğinde topluca dua edildi. Sonrasında ise Vali Yardımcısı Hasan Çiçek, İl Müftüsü Gül ve Başkan Birsen tarafından helva dağıtımı gerçekleştirildi. Program, helva dağıtımının tamamlanmasıyla sona erdi.

"Ahilik teşkilatı asırlar boyunca Anadolu'da ticaretin ve dayanışmanın temelini oluşturmuştur"

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, "Bu yıl 37'ncisini kutladığımız felsefesi dürüstlük, doğruluk, paylaşmak ve kardeşlik olan Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ahi Evran Veli, 1171 yılında Horasan'da doğmuş, 1261 yılında Kırşehir'de vefat etmiştir. Ahi Evran Veli tarafından hayat geçirilen ahilik teşkilatı asırlar boyunca Anadolu'da ticaretin ve dayanışmanın temelini oluşturmuştur. İlmin irfanla ve ticaretin ahlakla bütünleştiği ve atalarımız tarafından bizlere miras bırakılan bu köklü teşkilatın ilkelerini tüm dünyaya ve genç nesillere aktarmak için esnaf bayramı olarak kutladığımız Ahilik Haftası önemli bir araç olmaktadır" dedi.

Programa Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in yanı sıra protokol mensupları, Eskişehir'de faaliyet gösteren odaların başkanları ve esnaf camiası katılım sağladı.

Eskişehir'de düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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