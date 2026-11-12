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Eskişehir'de 302 gıda işletmesi denetlendi, 3 işletmeye 211 bin 269 TL ceza kesildi

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Eskişehir'de haftalık gıda denetimlerinde 302 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye 211 bin 269 TL idari para cezası uygulanırken, 1 ürün hakkında imha kararı verildi.

Eskişehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 3 işletmeye toplamda 211 bin 269 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen haftalık denetimlerin raporu yayımlandı. 05 Kasım - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde risk esaslı olarak 302 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Yapılan denetimler kapsamında 11 numune alımı gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 işletmeye toplam 211 bin 269 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kontroller sırasında uygunsuzluğu tespit edilen 1 ürün hakkında imha kararı verildi.

Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde 57 ithalat ve 195 ihracat işleminin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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