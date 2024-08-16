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Eskişehir'de 2024 Yılı Süne Mücadelesi Tamamlandı

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen 2024 Yılı Süne Mücadelesi Emgi Analizleri tamamlandı. Çalışmalarda 1'i merkez kontrol ekibi ve 19'u ilçe sürvey ekibi olmak üzere toplamda 20 ekip bünyesinde 74 teknik personel görev aldı. Parazitlenmiş yumurta oranının yüzde 52,52 olarak tespit edildi. Süne mücadelesi çalışmaları kasım ayı içerisinde sonbahar kışlak sayımı ile sona erecek.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen 2024 Yılı Süne Mücadelesi Emgi Analizleri tamamlandı.

Eskişehir'de 30 Nisan 2024 salı günü kışlamış ergin sürveyleri ile başlayan ve 28 Mayıs 2024 salı gününe kadar devam eden yumurta parazit sürveyi çalışmaları sonuçlandırıldı. Bu çerçevede, gerçekleştirilen süne mücadelesi 11 ilçede bulunan 259 mahallede üretim sürecine dahil 1 milyon 927 bin 911 dekar alanda yürütüldü. Çalışmalarda 1'i merkez kontrol ekibi ve 19'u ilçe sürvey ekibi olmak üzere toplamda 20 ekip bünyesinde 74 teknik personel görev aldı.

Parazitlenmiş yumurta oranının yüzde 52,52 olarak tespit edildi

Yapılan bu çalışmalar sonucunda hazırlanan rapora göre; 2023 yılı sonbahar ve 2024 yılı ilkbahar aylarında yapılan kışlak sayımlarında birim alandaki kışlayan süne sayısının her ne kadar önceki yıla göre artış gösterse de bu yılda buğdayda kaliteyi ve fiyatı etkileyecek oranda olmadığı, buna paralel olarak Eskişehir'de kışlamış ergin sürveyinde metrekarede 0,6 ve üzeri ünite (İç Anadolu bölgesi için Eşik değer 0,7 dir) tespit edilmediği, çıkılan yumurta paraziti sürveyinde metrekarede 0,5 adet kışlamış ergin tespit edilen alanlarda ve parazitlenmiş yumurta oranının yüzde 52,52 olarak tespit edildiği, bu alanlarda yumurtadan çıkacak olan nimf sayısının yüzde 52,52 oranında azaldığı bildirildi.

Süne mücadelesi çalışmaları kasım ayı içerisinde sonbahar kışlak sayımı ile sona erecek

Bu aşamadan sonra nimf sayımına çıkılmadığı ve ilçe ekiplerinin sürvey çalışmalarının sonlandırıldığı ancak merkez kontrol ekibinin arazilerde kontrollere devam ettiği; yapılan çalışmaların doğruluğunun tespiti ve değerlendirilmesi amacı ile merkez ve ilçe ekiplerince çiftçilerden hasat sırasında, satış sırasında ve depolama esnasında 439 adet numunenin alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanı personeli tarafından analiz edildiği ve beklentiler doğrultusunda Eskişehir genelinde süne emgi ortalamasının yüzde 0,44 olarak tespit edildiği, bu aşamadan sonra çiftçilerin büyük emekler vererek yetiştirdikleri ürünlerinin hastalık ve zararlılardan korunması için tarım arazilerindeki kontrol çalışmalarının sürekli olarak devam edeceği, 2024 yılı süne mücadelesi çalışmalarının kasım ayı içerisinde sonbahar kışlak sayımı ile sona ereceği açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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