Eskişehir'de 19 Mayıs Coşkusu: Esnaf Dükkanlarını Bayraklarla Süsledi

Eskişehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle esnaf, dükkanlarını Türk bayraklarıyla donattı.

Odunpazarı Arifiye Mahallesi'nde hizmet veren çok sayıda esnaf, ay yıldızlı bayraklarla ve Atatürk fotoğrafları ile dükkanlarını süsledi. Özellikle işlek caddeler ve çarşı içlerinde yoğunlaşan bayrak ve fotoğraf süslemeleri, bayram atmosferini gözler önüne serdi. Esnafın tutumu, 19 Mayıs ruhunun Eskişehir'de canlı bir şekilde yaşatıldığını gösterdi.

"Bayrak asma geleneğimizi çarşıda 100 yıldır sürdürüyoruz"

Esnaf Emrah Telli, sabah dükkanını açar açmaz ilk işinin Türk Bayrağı asmak olduğunu vurgulayarak, "Bugün çok anlamlı bir gün mutluyuz çünkü Atatürk'ü anıyoruz. Sabah dükkanı açar açmaz ilk işim bayrağı asmak oldu Atamıza kendimizi her zaman borçlu hissediyoruz. Ben 19 yıldır bu dükkandayım, çarşıdaki dükkanlar 100 yıllık dükkanlardır. Bayrak asma geleneğimizi çarşıda 100 yıldır sürdürüyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR