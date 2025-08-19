Eskipazar OSB'ye Yeni Bölge Müdürü Atandı

Eskipazar OSB'ye Yeni Bölge Müdürü Atandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde Murat Tümen, yeni Bölge Müdürü olarak atandı. Tümen, OSB'nin kuruluşundan bu yana birçok projede görev aldı ve bölgeyi yakından tanıyan bir isim.

Kuruluşundan itibaren OSB'nin gelişiminde büyük emekleri bulunan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Emin Demir'in yerine kimin atanacağı belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, uzun süredir Eskipazar OSB'de inşaat mühendisi olarak görev yapan Murat Tümen, Bölge Müdürü olarak görevlendirildi.

Tümen'in OSB'nin kuruluş sürecinden bugüne kadar pek çok altyapı ve üstyapı projesinde görev aldığı, bölgeyi yakından tanıyan bir isim olarak yeni görevinde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
