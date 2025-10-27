Haberler

Eski Bakan Mehdi Eker, Safranbolu'da Safran Hasadına Katıldı

Eski Bakan Mehdi Eker, Safranbolu'da Safran Hasadına Katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret ederek safran hasadına katıldı. Ziyarette, safranın faydaları ve üretim aşamaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve bir fotoğraf sergisi gezildi.

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Safranova'yı ziyaret ederek safran hasadına katıldı.

Ziyarete, Eski Trabzon ve Ankara Milletvekili, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 28. Dönem Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 23. Dönem Diyarbakır Milletvekili ve Eski MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, 23. ve 24. Dönem Kırşehir Milletvekili ve Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Genel Başkanı Abdullah Çalışkan, 22. ve 23. Dönem Karabük Milletvekili, Eski Kalkınma ve Çevre, Şehircilik Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan ile 23. ve 27. Dönem Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da katıldı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe ve Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül, "Lavanta Kokulu Safran Bahçesi" ve "Markalaşma Yolunda Safran" projeleri hakkında heyete bilgi verdi. Ayrıca safranın faydaları, üretim aşamaları ve bölge ekonomisine katkıları konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret kapsamında Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder'in "Doğanın Sanatı: Safran" adlı fotoğraf sergisi gezildi. Programın sonunda misafirlere safran çayı ikram edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.