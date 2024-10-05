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Esentepe İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Esentepe İlkokulu Öğrencileri Bahçeşehir Gençlik Merkezini Ziyaret Etti
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Düzce'de bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi, Esentepe İlkokulu öğrencilerini ağırlayarak onlara merkezdeki aktiviteleri tanıttı. Öğrenciler, eğitimler hakkında bilgi aldıktan sonra merkezde eğlenceli zaman geçirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezini Esentepe İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, merkezde bulunan aktiviteleri inceledi.

Düzce'de gençler ile ilgili yapılan bir çok çalışmada adından sıklıkla söz ettiren Bahçeşehir Gençlik Merkezi, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede bölgede bulunan Esentepe İlkokulu öğrencileri merkezi ziyaret etti. Burada gençlik liderleri tarafından karşılanan minik öğrenciler, merkezde yapılan kurs ve eğitimler ile ilgili bilgi almasının ardından merkezin imkanlarını kontrol etti. Minik öğrenciler, daha sonra merkeze kayıt olmasının ardından havalı tabancalar ile atış yaparak eğlenceli bir gün geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçeşehir Etkinlik Gençlik Eğitim Yerel Spor

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