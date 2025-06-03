Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginlik İçin STK'lar Bir Araya Geldi

Esendere Sınır Kapısı'ndaki Gerginlik İçin STK'lar Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan gerginlik sonrası sivil toplum kuruluşları, sorunları görüşmek ve çözüm aramak için toplandı. Gerginlikte yaralanan bir polis memuru ve gümrük müdürü olduğu, 7 kişi tutuklandığı bildirildi.

Esendere Sınır Kapısı'ndaki gerginlik sonrası STK'lar çözüm için toplandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı'nda yaşanan gerginlik sonrası sivil toplum kuruluşları çözüm için bir araya geldi.

Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan gerginlikte bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralanmış, olayla ilgili 7 kişi tutuklanmıştı.

STK'lar çözüm için toplandı

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Yiğit, Esendere Taşımalı Kooperatif Başkanı Serdar Kaya ve Esendere Merkez Muhtarı Murat Baran, gümrük yetkilileriyle bir araya gelerek sorunları görüştü. Toplantıda, gerginliğin ticarete etkileri masaya yatırıldı ve sınır kapısındaki işleyişin normale dönmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. STK temsilcileri, ticaretin aksamaması için acil önlem çağrısı yaptı.

"Toplantı verimli geçti"

Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Esendere Gümrük Kapısı'nda yaşanan olaylarda bir polis memuru ve bir gümrük müdürü yaralandı. 7 vatandaşımız tutuklandı" dedi. Canan, "Bu olaylar münferit değil, uzun süredir devam eden sorunların sonucu. Vatandaşlarımızın şikayetlerini dinledik, yetkililerle görüştük. Toplantı verimli geçti. Tüm tarafların hukuka ve karşılıklı saygıya uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

STK temsilcileri, süreci yakından takip edeceklerini ve çözüm için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi

4 isme tutuklama talebi! Aralarında eski CHP'li vekil de var
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fred'den sezon paylaşımı: Hedeflerimize ulaşamadık

Fred'den paylaşım geldi: Ne yazık ki...
Uzak Şehir'de nefes kesen sahne! 'Sinem'le öpüşmem' diyen Ozan Akbaba kural bozdu

Kurallar yerle bir oldu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar: Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar

Fenerbahçe'nin eski yıldızından olay itiraflar
Bomba iddia! Wanda Nara'nın yeni aşkı Icardi'nin eski takım arkadaşı

Gönlünü bu kez Icardi'nin eski takım arkadaşına kaptırdı
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Tuğçe Tayfur'un anne sevinci hüzne döndü! Minik Necla Hira yoğun bakımda

Ünlü ismin annelik sevinci hüzne döndü! Bebeği yoğun bakımda
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.