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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ESOB'u ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bir ziyaret gerçekleştirdi. Vali Mustafa Çiftçi, esnafın ekonomiye ve istihdama katkısının önemini vurguladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bir ziyaret gerçekleştirdi.

ESOB Başkan Rasim Fırat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Mustafa Çiftçi, ardından makama geçerek birlik temsilcileriyle bir süre sohbet etti. Valimiz Çiftçi; emeği ile işini kurup ekonomiye ve istihdama katkı sunan esnafın, ülkemiz için en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyaretine, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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