Erzurum'un Tarihi Su Değirmeni Geleceğe Umutla Dönüyor

Erzurum'un Tarihi Su Değirmeni Geleceğe Umutla Dönüyor
Güncelleme:
Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan asırlık su değirmeni, eski milli güreşçi Ali Koçak'ın özverisiyle hala işliyor. Hem gelenek hem de geçim kaynağı olan değirmen, doğal ürünleriyle bölgenin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde (eski adıyla Serdebe) bulunan asırlık su değirmeni, zamana meydan okurcasına dönmeye devam ediyor. Yıllara direnen bu değirmen, bölge halkı için hem bir gelenek hem de bir geçim kaynağı olmayı sürdürüyor.

Değirmenin bugünkü sahibi, eski milli güreşçi Ali Koçak, dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan bu değeri büyük bir özveriyle yaşatıyor. 1980'li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası engelli olmasına rağmen azmini hiç kaybetmeyen Koçak, "Bu değirmen sadece bir iş yeri değil, ailemizin tarihidir" diyerek mirasına sahip çıkıyor. Erzurum'un dört bir yanından getirilen buğday ve mısırlar, hala aynı su gücüyle çalışan değirmende özenle öğütülüyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu üretim, hem lezzeti hem de doğallığıyla büyük ilgi görüyor.

Ali Koçak, değirmenin bulunduğu alanda ayrıca alabalık tesisi işletiyor. Ziyaretçiler, hem bu doğal ortamda vakit geçiriyor hem de taze, doğal alabalıkların tadına bakma fırsatı buluyor.

Su gücüyle çalışan değirmen, Pehlivanlı Mahallesi'nde geçmişle bugünü buluşturuyor; bir yandan tarihe tanıklık ederken, diğer yandan gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
