Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrencileri Bayram Öncesi 300 Öğrenciye Giyim Yardımında Bulundu

Üniversite öğrencileri önce "Gönüllülük Çalışma" dersini aldı, sonra derste öğrendikleriyle Erzurum'da bayram öncesi 300 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan protokol ile üniversitelere "Gönüllülük Çalışma" dersi getirilmişti. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde de 100'den fazla öğrenci dönem başından bu dersi seçti. Derste öğrendikleriyle ortaya çıkardıkları proje çalışması çerçevesinde bağış toplayan öğrenciler, bayramda ihtiyaç sahibi çocukları baştan ayağa giydirebilmek için yardımseverlerden yardım topladı. Toplanan yardımlarla Erzurum'daki 4 okuldaki 300 öğrenciyi bayram öncesi sevindirildi.

'Bu Bayram Beni Sen Giydir'

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden Doç. Dr. Sevinç Namlı, üniversitede ortak seçmeli dersi olarak 'Gönüllülük çalışmaları' dersi olduğunu belirterek, "Bu ders kapsamında öğrencilerimizle beraber her yıl çeşitli projeler geliştiriyoruz. Öğrencilerimizle 'Bu Bayram Beni Sen Giydir' projesini hayata geçirmeyi planladık. Projenin başında amacımız ilk etapta 40-50 öğrenci, maksimum 60 öğrenci giydirebilmekti. Fakat sınırlarını aştık ve inanılmaz bir yardım bağışıyla karşılaştık. Bütün yardımseverlere, üniversitemiz üst yönetimine, katkılarından dolayı Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki bütün mesai arkadaşlarıma, üniversitemizdeki akademik ve idari tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sevgili öğrencilerim çok büyük bir özveriyle çalıştılar bu kampanya için. Bayram öncesi 300 öğrenciyi giydiriyoruz. Çocuklarımız hem iyi niyetleri hem güzel kalpleriyle inanılmaz bir derecede katılım gösterdiler. Hepsi canla başla çalıştılar ve projemizi duyurmak için çok çaba sarf ettiler. Bizim aynı zamanda proje ortağımız Gençlik Spor Müdürlüğü de var. Yakutiye Gençlik Merkezi de bizim proje ortaklarımızdan biri. Oradaki gönüllü gençlerimiz de çok fazla bir katılım sağladılar ve projemin duyurulmasında gerçekten ön ayak oldular" dedi.

Öğrencilerden örnek yardımlaşma

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Birol Soysal, üniversitelerin faaliyet alanının genelde üç sac ayağı üzerine oturduğunu ifade ederek, "Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı başlıklarını değerlendirebiliriz. Bu aynı zamanda hem ders hem de topluma katkı faaliyeti olarak değerlendirebileceğimiz bir etkinlik. Bu dersin yürütücüsü Sevinç Hocama ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca katkıda bulunan Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğretim üyeleri, idari personeli, üniversitemizin iç yönetim ve diğer fakültelerdeki öğretim üyelerimizin de idari personelimizin de katkıları oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm arkadaşlarımız dersi seçmeye davet ediyorum"

Spor Bilimleri Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda gönüllü olan Elanur Özdemir, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne geldiği günden bu yana benzeri çalışmaları duyduğunu vurgulayarak, "İnsanlara yardım etmek istediğimiz için bu dersi seçtik. Hem de öğretmenimizin öncülüğünde de iyi işler yapmak istedik. Bu ders ve proje içeriğinde önce belirli okullarda öğrenci tespiti yaptık. Maddi durumu iyi olmayan öğrencileri belirledik. Her bir öğrencimize ayakkabı, sweat, pantolon yardımında bulunduk. Elbette öncelikle gönüllülerden yardımlar topladık. Toplanan bu yardımlarla kıyafetleri temin ettik. Belirlediğimiz her öğrenci için poşetler ayarlayarak okul okul ayırdık ve onları dağıttık. Bu dersin herkes tarafından seçilmesini tavsiye ederim. Özellikle Ramazan dolayısıyla da yardımlaşmamız gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde de dinimizde olan bir durum. Arkadaşlarımız da bu dersi seçerse doğal olarak yardımlarda bulunabilirler. Hem de iyi insanlar öncülüğünde güzel tespitler yaparak gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunabilirler" diye konuştu.

Gençlik liderleri destek oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde genç ofiste çalışan gençlik lideri Mehmet Emindaş, "Bu faaliyeti hocamız gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında öğrencileriyle birlikte gerçekleştiriyor. Biz de Gençlik Spor Bakanlığı'nı temsilen ETÜ Genç Ofisi olarak hocamıza ve arkadaşlarımıza her konuda destek vermeye çalışıyoruz" dedi. ETÜ öğrencileri topladıkları yardımları daha önce belirlenen okulları tek tek ziyaret ederek teslim etti. Burada yardım edilen öğrencilere yönelik bir hassasiyette gösteren üniversiteli gönüllüler, poşetleri öğretmen ve okul yöneticilere teslim ederek bir farkındalık ortaya koydu. - ERZURUM