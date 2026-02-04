Haberler

Erzurum'da Oto Sanayi esnafına büyük kolaylık: Mesleki yeterlilik sınavları artık odada yapılacak
Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, oto sanayi ustalarının Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını artık oda bünyesinde gerçekleştirecek. Bu uygulama esnafa zaman ve maliyet avantajı sağlayacak.

Oto Sanayi esnafına ve ustalara müjde! Erzurum'da oto sanayi ustalarını yoran Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav süreci tarihe karışıyor. Yeni uygulamayla sınav ve kayıt artık Oda da gerçekleştirilecek.

Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, oto sanayi esnafının mesleki yeterlilik sürecinde yaşadığı zorlukları ortadan kaldıracak önemli bir çalışmaya imza attı. Oda Başkanı Emre Akdoğan ile MASFED Erzurum İl Başkanı Erkan Şirin arasında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, MASFED MYM çatısı altında Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarının bundan böyle Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın toplantı salonunda yapılmasına karar verildi.

Alınan karar, sınav sürecinde şehir dışına gitmek zorunda kalan ya da ek maliyetlerle karşılaşan oto sanayi esnafı için büyük bir rahatlama sağladı. Yeni uygulamayla birlikte esnaf; zaman, ulaşım ve maddi açıdan önemli avantaj elde edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emre Akdoğan, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Mesleki Yeterlilik Belgesi, esnafımız için artık bir zorunluluk haline geldi. Ancak bu süreçte yaşanan ulaşım ve maliyet sorunları esnafımızı ciddi anlamda zorluyordu. Biz de bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına MASFED Erzurum İl Başkanımız Sayın Erkan Şirin ile bir araya geldik. Yapılan görüşmeler sonucunda sınavların odamız bünyesinde yapılması konusunda mutabakata vardık. Esnafımız için hayırlı olsun."

MASFED Erzurum İl Başkanı Erkan Şirin ise yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, oto sanayi esnafının mesleki standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şirin açıklamasında, "Amacımız, mesleğini icra eden ustalarımızın belgeye erişimini kolaylaştırmak. Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde esnafımız artık kendi ilinde, kendi odasında sınavlara katılabilecek. Bu hem mesleki kaliteyi artıracak hem de esnafımıza ciddi bir kolaylık sağlayacak." dedi.

Oto sanayi esnafı tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamanın, önümüzdeki süreçte sınavlara katılımı artırması ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi açısından da önemli katkı sunması bekleniyor.

Sınavlara katılmak isteyen oto Sanayi esnafının kayıt işlemleri, Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yapılacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
