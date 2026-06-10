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Mayıs ayında Erzurum Havalimanı'nda 100 bin 475 yolcuya hizmet verildi

Mayıs ayında Erzurum Havalimanı'nda 100 bin 475 yolcuya hizmet verildi
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DHMİ verilerine göre Erzurum Havalimanı'nda Mayıs 2026'da iç hatlarda 100 bin 251, dış hatlarda 224 olmak üzere toplam 100 bin 475 yolcuya hizmet sunuldu. Uçak trafiği 657 sefer, yük trafiği ise 761 bin 664 ton olarak kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2026 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 100 bin 251, dış hat yolcu trafiği 224 oldu. Böylece Mayıs ayında toplam 100 bin 475 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 649, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 657 sefere ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplamda 761 bin 664 ton oldu.

5 aylık (Ocak - Mayıs) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 544 bin 550, Uçak trafiği 3 bin 635, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 milyon 616 bin 331 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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