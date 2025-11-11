Erzurum Havalimanı Ekim Ayı Uçuş İstatistiklerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2025 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 102 bin 202, dış hat yolcu trafiği bin 403 oldu. Böylece Ekim ayında toplam 103 bin 605 yolcuya hizmet verildi. Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 708, dış hatlarda 14 olmak üzere toplamda 722 sefere ulaştı.Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Ekim ayında toplamda 722 bin 947 ton oldu.

10 Aylık (ocak-ekim dönemi) Gerçekleşmeler

10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 1 milyon 35 bin 117, Uçak trafiği 6 bin 963, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 8 milyon 625 bin 625 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM