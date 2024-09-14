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Erzurum Havalimanı Ağustos Ayı Uçuş İstatistiklerini Açıkladı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzurum Havalimanı'nda Ağustos ayında 106 bin 868 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu. Ayrıca, toplam uçak trafiği 753 ve yük trafiği ise 949 ton olarak belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda ağustos ayında, iç hat yolcu trafiği 106 bin 708, dış hat yolcu trafiği 160 oldu. Böylece ağustosta toplam 106 bin 868 yolcuya hizmet verildi.

Ağustos ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 743, dış hatlarda 10 olmak üzere toplamda 753'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 949 ton oldu.

8 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 799.287, uçak trafiği 5.269, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.885 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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