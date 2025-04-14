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Erzurum Hava Limanı'ndan Mart Ayında 89 Bin Yolcu Uçtu

Erzurum Hava Limanı'ndan Mart Ayında 89 Bin Yolcu Uçtu
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Erzurum Hava Limanı'nda Mart 2025'te 89 bin 729 yolcu uçtu. Aynı ayda toplam 689 uçuş, 678 iç hat ve 11 dış hat uçuşu gerçekleşti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in Mart ayında 89 bin 729 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Mart ayında toplam 689 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 678 iç hat ve 11 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 616 uçuş gerçekleşti ve 87 bin 808 kişi uçtu.

Erzurum'da Mart ayında 89 bin 623 kişi iç hatlar ve 106 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum'dan 607 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 656 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 14 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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