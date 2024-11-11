Üye Girişi
Haberler

Erzurum Hava Limanı'ndan Ekim 2024'te 91 bin 230 yolcu uçtu

Erzurum Hava Limanı'ndan Ekim 2024'te 91 bin 230 yolcu uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre, Erzurum Hava Limanı'nda Ekim 2024'de toplam 91 bin 230 kişi uçtu. Bu dönemde 619 uçuş gerçekleşti, iç hatlardan 91 bin 44 yolcu, dış hatlardan ise 186 yolcu hizmet aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'ün Ekim ayında 91 bin 230 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Ekim 2024 döneminde 619 uçuş gerçekleşti ve toplam 91 bin 230 kişi uçtu. Erzurum Hava Limanı'ndan Ekim ayı içinde 614 iç hat ve 5 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 697 uçuş gerçekleşti ve 85 bin 328 kişi uçtu.

Erzurum'da Ekim ayında 91 bin 44 kişi iç hatlar ve 186 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Ekim 2024'de Erzurum'dan 550 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 654 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 37 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız

ABD'deki seçim sonrası herkesin merak ettiği konu Fidan'a soruldu

 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu

Güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden yolcuyu böyle vurdu

 El Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna ağır darbe: 15 asker öldürüldü

Piyade birliğini sıfır mesafeden havaya uçurdular
Meteoroloji'den 15 ile yağış uyarısı

15 ile uyarı yapıldı! Çok kuvvetli geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa adlı tablosunun orijinaliyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster! GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir, yüzde kaç? İstanbul su kesintisi sorgulama! 11 Kasım İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hangisinin sözlük tanımında ''Uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirten bir söz'' şeklinde bir ifade yer alır? Memurlar 2025 Ocak'ta ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2024 AUZEF vize sınav sonucu sorgulama ekranı! Seda Üren kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seda Üren kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın kocası kimdir? Dilber Ay kaç evlilik yaptı? Masterchef 11 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilber Ay kimdir? Dilber Ay kaç yaşında, nereli? Dilber Ay'ın hayatı ve kariyeri... Benfica-Porto maçı kaç kaç bitti? Benfica Porto maç özeti! Kerem Aktürkoğlu oynadı mı? Benfica Porto maçı hakkında bilgiler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.