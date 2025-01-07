Erzurum Hava Limanı'ndan 2024'te Bir Milyondan Fazla Yolcu Seyahat Etti

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılında 1 milyon 181 bin 553 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda 12 ayda 7 bin 838 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan 2024 yılında 7 bin 700 iç hat ve 138 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 7 bin 603 uçuş oldu ve 1 milyon 47 bin 394 kişi uçtu.

Erzurum'da 2024 yılı içinde 1 milyon 174 bin 613 kişi iç hatlar ve 6 bin 940 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılında Erzurum'dan 6 bin 740 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 9 bin 761 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 130 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM