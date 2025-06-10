Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş Sayıları Artış Gösterdi

Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş Sayıları Artış Gösterdi
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2025'in ilk 5 ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 497 bin 449 kişi uçtu. Mayıs itibarıyla toplam 3 bin 375 uçuş gerçekleşirken, 2024 ile karşılaştırıldığında önemli bir artış gözlemlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in ilk 5 ayından 497 bin 449 kişi uçtu.

Erzurum Hava Limanı'nda Mayıs ayı itibariyle beş ay içinde 3 bin 375 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 3 bin 285 iç hat ve 90 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 3 bin 170 uçuş gerçekleşti ve 492 bin 202 kişi uçtu.

Erzurum'da 2025'in ilk 5 ayında 493 bin 812 kişi iç hatlar ve 3 bin 637 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum'dan 2 bin 982 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 4 bin 70 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 72 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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