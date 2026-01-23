Haberler

Çakmur'un dayı acısı
94 yaşında vefat eden Hulusi Taymuş'un cenazesi, Hacı Fakirullah Bilgin Camii'nde kılınan namazın ardından Düztoprak Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenaze törenine spor dünyasından pek çok isim katıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dayısı Hulusi Taymuş hayatını kaybetti.

Taymuş'un cenazesi Hacı Fakirullah Bilgin Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düztoprak Mahallesinde toprağa verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dayısı, eski güreşçilerden Cihat Taymuş'un babası Hulusi Taymuş hayatını kaybetti. 94 yaşında yaşamını yitiren Taymuş'un cenazesi Hacı Fakirullah Bilgin Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düztoprak Mahallesinde toprağa verildi. Çakmur, dayısına olan son görevini yerine getirirken, Hulusi Taymuş dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cihat Taymuş'un cenazesi Düztoprak mahallesinde defnedildi.

Erzurum GSİM ilçe ve şube müdürleri, GSİM çalışanları ve spor dünyasından çok sayıda isim cenaze namazına katıldı. Eski güreşçilerden Cihat Taymuş ile Taymuş ailesinin diğer bireyleri ve GSİM Müdürü Levent Çakmur, taziye dileklerini kabul etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
