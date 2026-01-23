Çakmur'un dayı acısı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dayısı Hulusi Taymuş hayatını kaybetti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un dayısı, eski güreşçilerden Cihat Taymuş'un babası Hulusi Taymuş hayatını kaybetti. 94 yaşında yaşamını yitiren Taymuş'un cenazesi Hacı Fakirullah Bilgin Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Düztoprak Mahallesinde toprağa verildi. Çakmur, dayısına olan son görevini yerine getirirken, Hulusi Taymuş dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cihat Taymuş'un cenazesi Düztoprak mahallesinde defnedildi.

Erzurum GSİM ilçe ve şube müdürleri, GSİM çalışanları ve spor dünyasından çok sayıda isim cenaze namazına katıldı. Eski güreşçilerden Cihat Taymuş ile Taymuş ailesinin diğer bireyleri ve GSİM Müdürü Levent Çakmur, taziye dileklerini kabul etti. - ERZURUM