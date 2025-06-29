Erzurum'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Erzurum'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 4 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
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Oltu ilçesindeki Akçayırlar Yaylası'nda meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu 4 tosun hayatını kaybetti. Hayvan sahipleri büyük zarar gördüklerini belirterek devlet desteği bekliyor.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Süleymanlı ve Nügürcük mahallelerinin ortak kullandığı Akçayırlar Yaylası'nda yıldırım düşmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli yıldırım sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaylada bulunan ve Yılmaz Polat ile Emrah Polat'a ait 4 tosun yıldırım isabeti sonucu telef oldu. O anları yaşayan çobanlar, gece boyunca yoğun yağış ve sık sık çakan şimşekler nedeniyle endişe yaşadıklarını belirterek, "Gece çok şimşek çaktı, yağmur da fazlaydı. Sabah kalktığımızda tosunların yerde yattığını ve telef olduklarını gördük" dediler.

Hayvan sahiplerinden Yılmaz Polat ve Emrah Polat, yaşadıkları zararın büyük olduğunu ifade ederek, "Geçim kaynağımız olan hayvanlarımızı kaybettik. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak yetkililerin bölgeye gelerek inceleme yapması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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