Erzurum'da Uçak Seferi Yetersizliği Turizmi Olumsuz Etkiliyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Erzurum Şube Başkanı Ela Tanhaş, kentteki uçak seferi sayısının yetersiz olduğunu ve bilet fiyatlarının yüksekliğinin hem turizmi hem de şehir ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Erzurum'un kış, tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Ela Tanhaş, özellikle kış aylarında kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının artması gerektiğini, ancak ulaşım sorununun bu artışın önünde engel teşkil ettiğini dile getirdi. Erzurum'a düzenlenen uçak seferlerinin hem sayıca yetersiz olduğunu hem de bilet fiyatlarının birçok vatandaşın alım gücünün üzerinde kaldığını vurgulayan Tanhaş, "Son dönemlerde hem geliş hem de gidiş yönünde uçak seferlerinde ciddi azalma var. Bununla birlikte bilet fiyatları da oldukça yüksek. Bu durum hem Erzurumlu vatandaşları hem de kentimize gelmek isteyen turistleri zor durumda bırakıyor" dedi.

Tanhaş, yüksek fiyatlar ve yetersiz seferler nedeniyle özellikle turizm sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade ederek, "Oteller, restoranlar, kafeler ve yöresel ürün satan işletmeler bu durumdan doğrudan etkileniyor. Turistin gelmediği yerde ekonomi durur. Erzurum'un potansiyeli çok yüksek ancak ulaşımda yaşanan bu sorunlar tüm şehri olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Öte yandan, Erzurum'a gelen bazı ünlü isimler de yaşadıkları ulaşım sorunlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak uçak seferlerinde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti. Özellikle kış festivalleri, film çekimleri ve etkinlikler için kente gelen sanatçılar; uçuş iptalleri, rötarlar ve yüksek bilet fiyatları nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Tanhaş, yetkililere çağrıda bulunarak Erzurum'a düzenlenen uçak seferi sayısının artırılmasını ve bilet fiyatlarının daha makul seviyelere çekilmesini istedi. - ERZURUM