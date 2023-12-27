Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporun Enleri Ödül Töreni düzenledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2023 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcu ve antrenörler için "Sporun Enleri Ödül Töreni" yaptı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden yaklaşık 400 sporcu ve antrenör için ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, PKK terör örgütüne yönelik sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan "Mehmetçikler" için türkü eşliğinde sinevizyon gösterisi yapıldı; vatandaşlar ile sporcular ellerindeki Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe destek verdi.

"Altyapı spor ve sporcu için önemli"

Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, programda yaptığı açıklamada sporun toplumu birleştirici gücünün yanında, ekonomiye ve uluslararası olarak sağladığı katkılardan dolayı önem verilmesi gerektiğini belirterek, "Spor faaliyetlerin eksiksiz yürütülmesi için hem merkezi hem de yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, altyapıyı hazırlayarak bütün illerimize eşit şartlarda sunmakta, il müdürlüklerimiz de personelleri ve antrenörleriyle bu hizmete katkı sağlamakta. Yerel yönetimlerimizle bu konuya önemli katkılar sağlanmaktadır" dedi.

"Evlatlarımız eğitimle hayalleri arasına kalmıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Çelebi, Müdürlüğe ait tesislerde 220 antrenör ile 44 spor branşında 17 bin lisanlı sporcuyla çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı ve imkanların artmasıyla ailelerimiz, çocuklarını spora yönlendirmekte daha fazla çaba harcamaktadır. Bakanlığımız, spor projeleri doğrultusunda başarı elde eden sporcularımız, sporcu eğitim merkezlerine, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'ne yerleştiriliyor. Son derece modern olan bu kamplarımızda fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlarca, sporcuların, mental ve fiziksel olarak müsabakalara hazır olmalarını ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmelerine özen gösteriliyor. Yapılan protokollerle, sporcuların bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Evlatlarımız artık eğitimle hayalleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmıyor" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra ulusal ve uluslararası başarı elde ederek 2023 yılında Erzurum'a ve ülkemize kupa-madalya kazandıran sporcu ve antrenörlere ödülleri verildi.

Törene; Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ahmet Çelebi, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, kurum müdürleri, sporcular, antrenörler ile vatandaşlar katıldı. - ERZURUM