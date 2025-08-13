Erzurum'da Spor Şehri Forması Hediye Töreni

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kuruma nezaket ziyaretinde bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'a 'Spor Şehri Erzurum' yazılı forma hediye etti.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile sohbet eden Günaydın, Erzurum ve bölgeye yaptıkları yol, köprü, viyadük ve tünellerle ilgili bilgiler verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise gençlik, spor ve yurt faaliyetlerinin yanı sıra tesislerle ilgili bilgi verdi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde hizmet veren Yolspor'a maddi manevi destekleri içinde Bölge Müdürü Günaydın'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmur, "Spor Şehri Erzurum" yazılı formayı Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'a hediye etti. - ERZURUM