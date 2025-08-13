Erzurum'da Spor Şehri Forması Hediye Töreni

Erzurum'da Spor Şehri Forması Hediye Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'a 'Spor Şehri Erzurum' yazılı forma hediye etti. Ziyaret sırasında, spor ve yol projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kuruma nezaket ziyaretinde bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'a 'Spor Şehri Erzurum' yazılı forma hediye etti.

Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile sohbet eden Günaydın, Erzurum ve bölgeye yaptıkları yol, köprü, viyadük ve tünellerle ilgili bilgiler verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise gençlik, spor ve yurt faaliyetlerinin yanı sıra tesislerle ilgili bilgi verdi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Bünyesinde hizmet veren Yolspor'a maddi manevi destekleri içinde Bölge Müdürü Günaydın'a teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakmur, "Spor Şehri Erzurum" yazılı formayı Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın'a hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.