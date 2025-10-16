Erzurum'da Spor Faaliyetlerinde Hız Kazanılıyor

Erzurum GSİM Müdürü Levent Çakmur'un girişimleri, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, İl Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçelere müdürlerin atanması, sporda meyvelerini vermeye başladı. Hınıs'ta da judo atağı başlatıldı.

Dadaşlar diyarı Erzurum sporda ve tesis yatırımlarında adından övgüyle söz ettirmeye devam ediyor. İl Karnesi'nde zirvenin sahibi olan Erzurum özellikle ilçelerde teşkilatlanmasıyla birlikte sporda ve gençlik faaliyetlerinde adeta atağa kalktı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un girişimleri, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından ilçelere müdürlerin atanması, sporda meyvelerini vermeye başladı. Atamalar ile birlikte Erzurum'un İlçelerinde Spor Faaliyetleri hız kazandı.

İlçelerde teşkilatlanma meyvelerini vermeye başladı

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde spor faaliyetleri büyük bir ivme kazandı. Gençlerin spora yönlendirilmesi, branş çeşitliliğinin artırılması ve altyapıdan yeni sporcuların yetiştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tüm ilçelerde heyecanla sürüyor.

Bu kapsamda Hınıs ilçesinde Judo Antrenörü Mustafa Eser nezaretinde antrenmanlar başladı. Hınıs'ta ayrıca badminton branşında da gençler antrenmanlara yoğun ilgi gösteriyor. Tekman ilçesinde eskrim, Uzundere'de taekwondo, Horasan'da hentbol ve voleybol, Çat'ta hentbol, Aşkale'de atletizm, Köprüköy'de futbol ve Narman'da voleybol branşlarında düzenli olarak antrenmanlar gerçekleştiriliyor.

Hınıs judoda uçuşa geçti

Antrenör Mustafa Eser nezaretinde yapılan Antrenmanları izleyen Hınıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Çağlayan, sporculara başarı dileklerini iletti. Çağlayan, "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'in destekleriyle ilçemizde judo atağı başlattık. İnşallah bu sporcularımızdan yakında peş peşe madalyalar kazandıklarını kamuoyu ile paylaşacağız. Destekleri için İl müdürümüz Levent Çakmur ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içinde ilçemizde bir çok spor branşında da çalışmalar başlatacağız" diye konuştu.

Çakmur: Sporu tüm ilçelerimize yayacağız

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, şehrin her ilçesinde sporu yaygınlaştırmak ve gençlere fırsat eşitliği sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Amacımız, sadece merkezde değil, tüm ilçelerimizde sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlamak. Her ilçede branş branş sporcular yetiştiriyor, geleceğin şampiyonlarını hazırlıyoruz. Erzurum'un spor potansiyeli çok yüksek, biz bu potansiyeli ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçelerimizde teşkilatlanmamız hem spor faaliyetlerinde hem de tesisleşmede bizlerin yoğun bir çalışmaya sevk etmiştir. Türk sporuna ve Türk gençliğine önemli bireyler kazandırmak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Dönmez: Büyük bir heyecan içindeyiz

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ise yapılan çalışmaların ilçelerde büyük bir heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, "Antrenörlerimizin gayreti ve gençlerimizin ilgisiyle Erzurum'un her köşesinde spor kültürü güçleniyor. İlçelerde yürüttüğümüz bu çalışmalarla hem sporcu sayımızı artırıyor hem de gençlerimizi spora yönlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM