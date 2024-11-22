Erzurum'da Gıda Üretim İşletmelerine Denetim Uygulandı
Erzurum Valiliği, 15-22 Kasım 2024 tarihleri arasında gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik 496 denetim gerçekleştirdi. Olumsuzluk tespit edilen durumlarda işletmelere idari yaptırım kararı uygulandı.
Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.
Erzurum Valiliği tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, "15-22 Kasım 2024 tarihleri arasında; 496 denetim yapılmış olup denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1idari yaptırım kararı uygulanmıştır." denildi. - ERZURUM